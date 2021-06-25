桃園市觀音、大園及新屋地區主要盛產西瓜，因水分高、果肉甜、品質優良，以往都銷售至台北農產運銷，萬華群聚感染事件爆發後交易量大受影響，農民銷售通路有限，桃園農業局也立即透過農會線上販售，第一波賣了近3000顆小玉西瓜，第二波於24日啟動，以紅肉西瓜為主，邀請民眾一同力挺桃園在地西瓜。

農業局表示，觀音地區是桃園市的西瓜盛產地，因此整合行銷由觀音區負責辦理，實際上產地包括大園區及新屋區，由於桃園西瓜的品質一直都非常好，受台北批發市場的愛戴，以往都賣到供不應求，價格也都是以最高價向桃園農友收購，因此農業局以往從來不必擔心銷售問題。

自從萬華群聚感染爆發後，民眾不敢前往萬華區，位於萬華地區的北農銷售量下滑，北農事件發生後，交易量更是大受影響，桃園西瓜銷售至北農的交易量下跌3成，令農民苦不堪言，雖然北農全面採檢後情況已有好轉，但西瓜的產季集中在5月至7月中，若沒有加強銷售，則會浪費許多品質優良的西瓜。

農業局提到，為了協助農友販售西瓜，於18日開啟第一波線上販售，而當時只有提供黃肉小玉西瓜，銷售約500箱共3000顆，全數銷售完畢且大受好評，農業局24日再度開放第二波紅肉西瓜，邀請民眾一同力挺桃園在地西瓜，炎炎夏日用大顆多汁香甜的西瓜來消暑降溫。