受到台灣本土疫情快速增溫，各車廠來店數、訂單數持續明顯下滑影響，6月新車掛牌數僅27930台，月減18.8%，年減32.5%，為4個月來低點，也創下近12年來同期新低，由於國產車受疫情影響大，前十大品牌排名出現明顯變動，進口高級車賓士衝上第2、LEXUS登第4。

本土疫情於5月中爆發，全國進入第三級警戒，車市買氣受到衝擊，6月因疫情更為嚴峻，衝擊賞車意願，6月新車掛牌數僅27930台，月減18.8%，低於預期，好在今年前四月銷售暢旺，累計上半年整體車市銷量221809台，仍年增5.7%。

由於國產車受疫情影響大，銷售下滑較多，進口車反而有多個品牌搶進前十大。賓士衝上第2，LEXUS衝上第4，VW為前10名。

各品牌6月銷售都持續較5月下滑。龍頭車廠和泰車（2207）6月TOYOTA品牌登錄台數6329台，月減20.4%，也較去年同期衰退47.1%，市占率下滑至22.7%。相對而言，和泰車代理高級進口車LEXUS品牌於6月登錄1667台，僅月減3.2%，較去年同期衰退32%。和泰車旗下兩大品牌共掛牌7996台，總市占率為28.6%。

裕隆集團中華（2204）銷售較有撐，旗下CMC品牌6月銷售1646台，月減16.9%，年減25.8%，旗下另一品牌MITSUBISHI 6月銷售1795台，擠進第三大品牌；中華車旗下兩大品牌6月共計銷售3441台，月減13.7%，年減25.2%，總市占率為12.3%。

裕隆集團裕日車（2227）旗下NISSAN品牌在6月登錄台數1352台，月減22.2%，較去年同期衰退55.4%，排名降至第八名。

豪華進口車銷售相對有撐，賓士達2467台位居掛牌亞軍，月減8.9%，年增6.3%，是6月唯一較去年同期成長的品牌。

另外，豪華進口車BMW 掛牌數1426台，排名來到第7名，超越NIISAN的1352 台、HONDA品牌的1280台。

由於今年前四月車市暢旺，雖5月及6月銷售遇逆風，累計上半年整體車市銷量221809台，年增5.7%，其中，多數車商維持成長，和泰車代理的TOYOTA上半年掛牌達60646台，年增1.3%，代理的LEXUS有11324台的成績，TOYOTA加上LEXUS總掛牌71970台，仍微幅年增0.7%。

中華車旗下CMC品牌上半年掛牌12190台，MITSUBISHI為11875台，共計掛牌24065台，仍年增6.4%。

另外，上半年賓士掛牌15631台，年增12.8%；福特13849台，年增36.2%；BMW為9265台，年增16%，表現最佳。

不過，上半年車用晶片短缺，進口車仍受到缺車的影響，加上6月疫情影響，6月整體進口車銷售14390台，年減28.8%，累計上半年103515台，年減1.4%，總占有率降至46.7%。