實價登錄與房地合一稅2.0正式上路，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，二項新制將壓抑全球大資金潮下的房價漲勢，資訊公開透明、投機炒作退出市場，不過「疫情解封時間」是決定下半年房市關鍵，預估在疫情衝擊下，第三季全台買賣移轉5.7～6.5萬棟，年減29～37%，前三季累計交易量恐出現持平至衰退5%。

永慶發布第三季房市前瞻報告，葉凌棋表示，實價登錄2.0上路將對市場產生巨大影響，特別是預售屋議價空間將大幅縮小至5～8%，不像過去預售市場有15%、甚至到30%的議價空間，甚至有些建案不二價可能成為趨勢，也會對中古屋的銷售價格產生前期的引導，也讓消費者對於預售案銷售率及成交價精準掌握，有助促進成交。

葉凌棋表示，自金融海嘯後全球開啟貨幣寬鬆政策，至房地合一稅1.0實施前這段期間，全台七大都會區平均漲幅80～109%，房地合一稅實施後漲勢暫歇，不過近年七大都會區自回檔低點漲幅，雙北約在一成多，雙北以外達25～35%，房地合一稅2.0打炒房，加上實價登錄2.0帶動資訊透明，將會壓抑全球貨幣寬鬆政策下台灣房市的漲幅、抑制炒房。

葉凌棋表示，國內經濟在疫情中「外熱、內溫轉冷」，物價蠢動，通膨壓力浮現，疫情仍是影響國內房內的主要關鍵，二項房市新制上路，房市交易回歸供需基本面，難有激情表現，第三季房市呈現「價穩量縮」格局。

永慶調查顯示，5月中疫情爆發後，第三季房價看跌的比例由上季的10%，大增至30%，看漲的比例則由上季的59%降至42%，七大都會區對未來房價的預期看跌的比例均大幅增加，以台北、新竹看跌比例增加幅度超過25個百分點最多，台北更出現看跌比例已超越看漲的現象。