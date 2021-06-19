三峽恩主公醫院護理師陰轉陽 急診只出不進全面消毒 16:102021/06/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（19日）主持防疫記者會。（新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三峽恩主公醫院日前爆發院內感染，今天又傳出一名急診專科護理師，出現PCR核酸檢測陰轉陽狀況，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前急診只出不進，全面消毒。 陳潤秋表示，該案為該院的高風險監測對象，每3至5天都須進行PCR檢測，前3次都是陰性，6月18日由陰轉陽，因為有在急診照顧過2名病患，目前急診只出不進，全面消毒，確認環境後才會再開放，院方已匡列接觸者予以隔離。 恩主公醫院護理師4採 PCR陰轉陽 急診關閉2天 男子辱罵推打護理師 雲檢從重求刑 #急診 #陰轉陽 #恩主公 #急診 #全面消毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美籍黑人外教求愛不成 誘拐寧波女大生至樹林砍殺十多刀 11:362021/06/19 兩岸 10年胸痛資料庫整合演算 AI即時判讀心肌梗塞 07:432021/06/19 健康 香港3例接種不良反應 出現嚴重過敏、面癱 獲賠疫苗保障基金 12:282021/06/19 兩岸 好心肝2診所違規打特權疫苗 北市府重罰200萬 15:352021/06/19 生活 把握機會搶網購商機 網站健檢5項不及格NG症狀 09:582021/06/19 科技 鴻海、台積電買BNT 陳時中：一定會進得來 04:102021/06/19 焦點要聞 無懼的堅持 毒海破網再生手 13:002021/06/19 生活 故宮神翻譯北宋名書法家81字名作 網驚：古代廢文 11:152021/06/19 搜奇 醫級人物》專攻擊退血栓 高醫許栢超醫師 要讓病人「兩個心臟」一起強大 08:222021/06/19 健康 台灣疫苗荒 德國之聲披露民眾赴陸、美接種的原因 11:282021/06/19 國際 反其道而行 詐團佯稱需驗證專騙蝦皮賣家 15:442021/06/19 社會 生活熱門新聞 竹科爽翻！寶二水庫狂喝水最新蓄水量曝 夏天確定不缺水 - 生活 郭台銘急求見蔡英文 張鴻仁曝其中原因 - 生活 桃園新增6確診 足跡包含市場、Costco南崁店 - 生活 新北628後美術館、電影院有望解封？侯友宜回應了 - 生活 高嘉瑜被爆關說疫苗 禾馨營運長回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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