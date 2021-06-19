三峽恩主公醫院日前爆發院內感染，今天又傳出一名急診專科護理師，出現PCR核酸檢測陰轉陽狀況，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前急診只出不進，全面消毒。

陳潤秋表示，該案為該院的高風險監測對象，每3至5天都須進行PCR檢測，前3次都是陰性，6月18日由陰轉陽，因為有在急診照顧過2名病患，目前急診只出不進，全面消毒，確認環境後才會再開放，院方已匡列接觸者予以隔離。