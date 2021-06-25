疫情尚未和緩，三級警戒3度延長至7月12日，面對暑假大檔即將來臨，全台戲院持續停業，就算順利解封，也得擔心觀眾短時間內不太敢進電影院，難以恢復之前的榮景，位於西門町電影街之首的樂聲影城表示「不管何時解封都會有個過渡期，這都是可以預期的」，也坦言電影院好控管，「梅花座、戴口罩、不能飲食這些，我們都願意配合」，是相對安全的地方。

雖然5月中就開始停業，但樂聲影城這2個月仍有給員工薪資，也必須支付租金，所以反而不認為開業後，如果觀眾不夠多，會被龐大的人事成本壓垮，「因為就算沒營業，這些成本也一直都在，只會多出水電費那些，差距其實很小」，等待之後疫情狀況控制得宜，還是期待戲院重新開放的那天，「有開總比沒開好，接下來幾個月肯定都是賠錢，但至少還是有收入」。

並強調除了賠錢外，其實最擔心的是民眾觀影習慣改變，舉例日韓就算疫情再嚴重，電影院也無全數歇業，疫情期間不關閉一定有他們的原因，「水可以細，但不能斷，等到要重建就麻煩了，關愈久復甦就愈慢，最近這幾個月討論度高的都是串流平台的作品，變成一個常態後，大家就不想進戲院了，這才可怕，很擔心這個產業長遠發展的狀況，再這樣下去我們電影院只會極度邊緣化」。

也透露不少片商不想空等，便決定把版權賣給串流平台，「賣版權雖然沒像院線中了那麼賺，但是穩定，片商一旦開始就不可能只賣1、2部，現在三級一延再延，對片商來說已經先被盜版殺了一圈，上映觀眾不來又再被殺一圈，那時候在決定上串流，也因為早就盜版滿天飛，賣不了好價錢，不如現在先賣掉」，這個狀況也會導致戲院開放後，已經沒什麼電影可以播放，陷入惡性循環。

現在西門町幾乎一半以上的店家倒閉，等到解封也已剩下沒多少家了，「這樣人潮要如何回籠，我們也了解疫情嚴峻，該要配合的東西一定責無旁貸全力配合，期待大家能在中間找到一個平衡」。至於重新開業後，有沒有採取考慮國外院線跟串流同步上映的方式，樂聲影城則說「台灣遲早會跟世界接軌，只是疫情加速發生，之後就是看戲院跟片商之間要怎麼談條件了」。