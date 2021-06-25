高雄市長陳其邁重炮抨擊新北疫調不實，恩主公醫院護理師不滿遭曲解，發信要求他向醫護道歉，但陳其邁25日防疫記者會上僅重申，站在公衛和市長立場，他是點出疫調漏洞，若高雄防疫有疏失，他也會虛心接受指教，仍未正面回應恩主公醫院醫護訴求；不過，陳其邁也特別製作圖卡，鄭重感謝日本再度捐贈台灣100萬劑疫苗。

一位恩主公醫院專科護理師請新北市議員葉元之轉發護理部主任鼓勵同仁的信，希望讓更多民眾知道真相，也希望陳其邁能向恩主公醫院所有辛苦的第一線醫護人員道歉，不要因為政治，打擊抹煞基層醫護人員的辛勞。

對此，陳其邁表示，他身為醫師了解醫護人員的辛苦，但從公衛專業角度，每一個疫調都會牽涉到整個疫情的傳播，所以疫調、匡列、隔離非常重要，所以他也希望，既然有疏漏，就應該把漏洞趕快補起來。

陳其邁進一步表示，從市長的角度來看，他身為地方指揮官，相信每個地方首長都跟他一樣，希望能夠把防疫工作做好，每個防疫的缺口都要補齊，所以假如高雄市的防疫若有哪邊需要指教的部分，他們都會虛心的接受，這個是市長的責任。

此外，高市府也特別製作圖卡，感謝日本再度捐贈台灣100萬劑疫苗，陳其邁透露，日本此次贈送的疫苗將於7月中旬抵達台灣，特別感謝日本換難見真情，先前與日本駐台的人員接洽，詢問是否讓在台的日僑優先施打疫苗，日方則回應，疫苗是要送給台灣的，並非是給日本人施打，他相當感謝日本在台灣相當困難的時候，送台灣100萬劑疫苗。