端午假期，大多數的人都乖乖宅在家，但是負責三餐的家人還是得上菜市場採買。許多人擔心，不少確診者的足跡遍布各地市場，買菜的時候會不會無意間就把病毒也帶回家。對此，生活達人、林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈特別分享她市場採購妙招，不但縮短採購時間又環保，更能降低接觸病毒的機會。

●遵照分流規則 盡量選離峰時間上市場

譚敦慈指出，配合政府按身分證尾數分流的計畫，是上市場避免人潮群聚的首要關鍵。除此之外，她還有特定的採購時段。離峰時間採買不但人少，攤商也更有人手即刻服務，能降低停留在市場的時間。

除此之外，她對攤商食材不會「挑三揀四」。譚敦慈會選擇日常就熟悉的店家，直接把要買的東西和數量告訴老闆，雙方互信，也可以減少眾人觸摸可能帶菌的風險。

●不把病毒帶回家 酒精+精選包裝素材

譚敦慈分享，她去市場時，準備的不是購物袋，也不會用店家提供的塑膠袋。研究顯示，病毒在塑膠或平滑物體上的生存時間可能有3天以上，在紙箱上大大減少，大約只有一天左右。至於如何善用酒精與紙箱防疫、還有如何讓孩子遠距學習更有效率，完整內容都在健康療天室第28集：在家悶得慌 外出又怕被獵巫？ 別怕！多這件事防疫又抗憂！

《健康療天室》第28集 在家悶得慌 外出又怕被獵巫？ 別怕！多這件事防疫又抗憂！(影音來源/健康療天室)

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