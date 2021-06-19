大陸新增本土確診6病例集中廣東，除毗鄰的廣州2例、佛山1例已在掌握。另深圳2例、東莞1例，都與深圳機場傳入的印度變種病毒株有關，為此，19日下午13時起，對所有進入深圳機場航站樓，含地面交通中心人員，加強管控，在現有測溫、「健康碼」查驗基礎上，所有人員必須出具48小時內的核酸檢測陰性證明。此外，東莞市長安鎮也於今明兩天展開全員核酸檢測。

深圳機場發布微信公號公布，因疫情防控需要，自今天（6月19日）13時起，對所有進入深圳機場航站樓（含地面交通中心）的人員加強管控，在現有測溫、「健康碼」查驗基礎上，所有人員必須出具48小時內的核酸檢測陰性證明。如無法出具有效核酸檢測證明，將無法進入航站樓等區域。

航班運行方面，深圳機場與各航空公司就近期航班計畫調整每天進行協調會商，自19日起，各航空公司在科學評估階段性市場需求和運行保障能力的基礎上，將按一定比例合理調整深圳方向進出港航班，在滿足旅客出行需求的同時，確保現場運行安全平穩有序。具體航班資訊請旅客提前聯繫購票航空公司瞭解，合理安排出行。

東莞市長安鎮新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室19日也發布開展大規模核酸篩查工作的緊急通告指出，受疫情影響，根據工作安排，決定今明兩天開展長安鎮大規模核酸篩查工作。

檢測對象為全鎮戶籍人口、常住人口。檢測地點以社區為單位設置檢測點，選擇就近臨時檢測點檢測。檢測時間自即時起至20日上午，以各採樣點社區公布為準。

注意事項規定，東莞市民要提前在微信搜索「粵核酸」小程式錄入個人資訊，老人、小孩等無智慧手機的人，可由家人代為登記，生成二維碼後截圖保存。再攜帶身分證、手機，到就近臨時檢測點自覺排隊檢測。已接種新冠疫苗者，需於24小時後再進行核酸採樣。