台灣疫情仍處水深火熱，比利時台北辦事處今(25日)上午在臉書宣布好消息，所有從台灣前往比利時的旅客不再需要「必要理由」即可入境比利時，意旨台灣短期免簽優惠重新開放，另外從台灣出發的旅客，於7月5日後入境比利時就不需要被隔離、不需PCR檢測。

比利時台北辦事處臉書貼文指出，台灣不再被列入高危險/紅色區域了，換句話說，所有從台灣前往比利時的旅客不再需要「必要理由」即可入境比利時，意指台灣短期免簽優惠重新開放；另外，從台灣出發的旅客於7月5日後入境比利時就不需要被隔離、不需PCR檢測。

辦事處提到，目前前往比利時僅需要在入境前48小時內填寫旅客追蹤表即可，目前入境者若在入境前的14天內，曾經於紅色區域停留超過一天的時間，入境比利時之後就需要做檢測也需要遵守隔離規定。

另外，辦事處指出，從台灣出發的旅客雖於7月5日後入境比利時就不需要被隔離、不需PCR檢測，不過若要是有去其他被列入紅色區域地區的話，記得自行計算。