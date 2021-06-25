歐盟宣布將台灣納入「非必要旅行」安全名單，德國、捷克、荷蘭及法國等國陸續解禁，預期將有更多歐盟國家跟進。旅遊業者鳳凰(5706)表示，消息曝光後已接獲旅客詢問相關資訊，對此除提供代購機票服務外，亦搶先推出機加酒套裝產品，滿足旅客相關需求。

歐盟18日宣布將台灣及美國等8個國家地區，納入可入境歐盟及申根區從事「非必要旅行」安全名單，入境時是否需提供檢測陰性等證明，則視各成員國政策規定。其中，捷克自21日起無需繳交PCR陰性檢測證明，入境前免提供入境線上表格、且入境後免隔離。

荷蘭則自24日起，入境時免出示PCR陰性檢測證明、不用隔離，法國同日宣布將台灣列入「綠區」國家名單，未來台灣民眾前往法國不需打疫苗也可出入境。德國則自20日起對居住台灣的民眾恢復原入境規定，但仍須提供PCR陰性檢測、疫苗接種或已康復證明。

鳳凰表示，歐盟解禁消息曝光後，已陸續接獲旅客詢問飛往歐洲的相關資訊。由於旅行業目前仍無法出團，鳳凰針對有相關需求的旅客除提供代購機票服務，亦規畫2人成行的機加酒套裝組合，並贈送機場至飯店來回接送服務。

鳳凰目前已推出德國雙城10天、荷蘭阿姆斯特丹8天及捷克布拉格8天機加酒套裝產品，並提供旅客從旅館到其他指定地點的相關資訊及服務，法國機加酒套裝產品亦著手規畫中，力求讓旅客的出國計畫盡善盡美。