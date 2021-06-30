台股已突破本土疫情爆發前價位，同時站上歷史新高價，連續幾年台股多頭氣勢旺，也帶動台股主要指數表現，根據資料統計，主要台股指數過去三年定期定額平均年報酬率與平均股利率，提供存股族報酬與股息雙收的投資機會，以永豐台灣ESG(00888)追蹤指數富時台灣ESG優質指數的表現觀察，三年定期定額平均年報酬率達11.31%，三年平均股利率為5.10%，相較各主要指數表現亮眼。

其他主要台股指數近三年定期定額平均年報酬與股利率表現如下：富時台灣50指數三年定期定額平均年報酬率10.10%，三年平均股利率4.77%；富時台灣永續指數近三年定期定額平均年報酬9.51%，股利率4.81%；富時台灣高股息指數近三年定期定額平均年報酬6.92%，股利率6.88%。

今年第一季全球永續資產再擴增至1.38兆美元，以台灣來看，今年新發行募集的台股基金，主被動合計有近七成是以ESG、永續為主題的產品，永豐投信指出，永續投資熱潮方興未艾，特別是台灣投資人對台股ESG投資產品，認同度更高，主要也由於台股ESG基金同時具備長線存股優勢與股利收息吸引力，永豐投信認為，未來ESG產品將成為台股投資人長期存股的標配部位。

根據投信投顧公會資料分析，今年申請發行的ESG產品包括：台股基金、債券基金、多重資產、退休基金等，另外，具備節能、低碳概念的綠色股債產品也相繼推出。

永豐投信表示，台灣ESG與永續投資需求，也緊跟全球綠色行動步伐，隨著美國經濟復甦、歐洲各國疫情鬆綁，國際能源需求日漸攀升，國際能源署（IEA）關注二氧化碳排放量，目前全球主要國家持續訂定實現淨零碳排目標，歐盟宣示將透過實施碳關稅來控制進口貨品的碳足跡，美國與日本也將針對高碳產品制定「碳定價」，中國則將施行碳交易制度等。