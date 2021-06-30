關島政府滾動調整「疫苗旅遊」規範，宣布7月4日起持PCR陰性證明旅客入境後不需隔離，檢疫費用亦可望自880美元降至400美元。使旅客意願再度提升。旅遊業者雄獅(2731)表示，相關機加酒產品訂單需求已再度湧現，並決議加開3趟次7天6夜產品因應。

關島政府日前宣布疫苗支援企劃AIR V&V（Vaccines & Vacation），開放外籍旅客可入境並接種疫苗，消息一出引發旅客詢問潮。不過，為防堵變種病毒，指揮中心25日宣布升級邊境管制，入境旅客均需入住檢疫旅館，使有意願的旅客踩煞車觀望。

由於觀光局暫停旅行社組團出國禁令尚未解除，旅行社並未經營籌組「疫苗團」，僅提供旅客機加酒代訂服務。雄獅品牌策略總經理游國珍表示，邊境管制提升後確實出現退訂，也對此縮減跟航空公司訂位數，但關島入境免隔離消息一出，新增訂單需求已再度湧現。

游國珍預期，目前推出7/6、7/10、7/14、7/18四趟5天4夜產品可望在近日完銷，加開的7/22長天數22天21夜產品銷售亦超乎預期，已有超過40名旅客下訂。考量已見大量訂單再度湧入，雄獅決議緊急加開7/27、8/2、8/8三趟7天6夜產品因應。

游國珍認為，關島疫苗旅遊需求是由美國市場衍生，官方政策支持、價格較低及飛行時間較短進一步刺激需求。在關島宣布入境當地免隔離後，除滿足施打疫苗的剛性需求，亦增添可觀光旅遊優勢，因此加開延長天數的新產品因應。