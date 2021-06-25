【旅遊經 洪書瑱報導】

泰國加快國家旅遊業的復興，為旅遊業的發展鋪平道路，自7月1日普吉島開放首波後，也宣布「蘇梅島」也將於7 月 15 日重新開放，欲前往的民眾請特別留意！也為欲前往的遊客整理10點注意要項！

泰國經濟形勢管理中心 (CESA)6月4日和總理巴育將軍主持的 COVID-19 局勢管理中心在6月18日，由(CCSA) Chan-o-cha 批准了泰國觀光局 (TAT) 提交的重新開放計劃。泰國部分主要旅遊城市迎接已全面接種二劑疫苗(施打疫苗須獲泰國食品藥物管理局或WHO認可，且須施打超過14天)的國際遊客並且在抵達該國後檢測結果呈陰性。除了普吉府，批准的計劃包括蘇叻他尼府的蘇梅島、帕安島和龜島。旨在。重新開放泰國境內的其他旅遊目的地。

普吉島為首波開放的泰國島嶼，即將於7月1日開放(圖片：泰國觀光局提供)

泰國蘇梅島查汶(chaweng)(圖片：泰國觀光局提供)

泰國蘇叻他尼府──帕安島比薩德海灘 (Surat Thani-Koh Phangan-Than Sadet Beach)(圖片：泰國觀光局提供)

蘇梅島，以及帕安島和龜島有條件開放，2021年7月15日至9月30日期間欲前往的民眾，特整理10項要點，民眾請特別留意──

一、前往蘇梅島前，必須持PCR檢測結果呈陰性，以及完成二劑疫苗接種！二、蘇梅島繼7月1日普吉島開放後，將於今(2021)年7月15日重新開放。如果蘇梅島是民眾在泰國的第一站，前往其他目的地之前，遊客必須在蘇梅島停留至少14晚，如果不到14晚旅客必須直接返回自己的國家或前往其他國家。三、抵達蘇梅島第一天，下機後必須直接進房間隔離，並等待做PCR檢測，不得外出。四、PCR檢測陰性後，前三天只能在飯店館內或度假村園區，享受遊樂設施，不得離開飯店。五、第4-7天，可以前往在蘇梅島指定路線遊玩。六、第7晚，再做一次PCR檢測。七、PCR檢測仍為陰性，第8-14天，不僅可在蘇梅島遊玩，還可前往帕安島和龜島。八、在島上第1晚、第6或7晚、第12或13晚要做PCR檢測。九、第三次PCR檢測為陰性時，可前往泰國任何地方！十、未滿14天的民眾，只能直接從蘇梅島回國！

待今(2021)年 10 月 1 日起，遊客可以在這些(蘇梅島、帕安島、龜島)島嶼上自由旅行而無需隔離。

而泰國政府除了普吉島及蘇梅島外，也將逐漸開放其他地區，10月前欲計開放島嶼及地區包括：喀比(ＰＰ島、奈島、萊雷)以及攀牙（拷叻、姚努島）、清邁與曼谷等。

圖片：泰國觀光局提供