克羅埃西亞政府宣布，將購買12架法國空軍使用過的二手「飆風」（Rafale）戰機，用於取代該國老舊的MiG-21戰機。飆風近期買氣甚旺，先前除希臘採購18架、埃及加購30架之外，印尼也已對該型機表達濃厚興趣。

《國防新聞》報導，克羅埃西亞政府已宣布採購10架單座型和2架雙座型的二手飆風，合約報價約10億歐元（約新台幣337億元），除了飆風本體外，合約還包括武器系統、零組件、後勤與培訓支援等。首批6架飆風將於2024年交機、另6架於2025年交付。不過合約尚未正式簽署。

這將是克羅埃西亞空軍戰力的一大進步，因為其目前的主力戰機為12架MiG-21，且由於維修困難，實際上僅有4架能擔負快速反應警戒（QRA）任務。而其將採購的飆風雖然是二手機，但將升級為配備RBE2-AA主動電子掃描陣列（AESA）雷達、升級版Link-16戰術資料鏈和Spectra電戰系統的飆風F3R版本，戰力遠遠超出該國的假想敵塞爾維亞，後者的主力戰機為14架MiG-29。

飆風2001年正式服役後，一開始外銷成績不佳，直到2015年埃及才成為首個外國客戶；不過今年以來，除克羅埃西亞，希臘已正式簽署18架飆風的採購合約，埃及則加購30架，印尼也已表示有興趣購買36架。

新聞網站「The Drive」指出，除了力壓假想敵外，飆風也能讓長期使用俄製機種的克羅埃西亞，進一步與北約空防體系整合。不過有該國前飛行員憂心，換新戰機並沒有想像中容易，尤其飆風比MiG-21先進太多，從戰管、培訓機制到機庫等硬體設備可能須全面更換，將對該國造成龐大壓力。

(中時新聞網)