新加坡共和國空軍 (RSAF)已向美國關島安德生空軍基地 (Andersen AFB) 派駐了戰機與飛行員，機種包括F-16 戰隼戰機、G550 空中預警機和 F-15SG 鷹式戰機。美國空軍表示，這代表美國和新加坡達成了長期的雙邊防務關係，兩國的軍事合作會更加密切。

空軍科技(Airforce-Technology)報導，這個派駐任務於 5 月 24 日開始部署，美方將會為機組人員和維修人員提供培訓，以提高兩國空軍的互通操作性，並擴大區域合作夥伴關係。

美國空軍第 36 聯隊指揮官傑瑞米‧史隆準將(Jeremy T Sloane)說：「我們歡迎新加坡空軍來到此地，並期望將來進一步的合作，雙方都能強化各自的實力。」

他還表示，美國與新加坡的新關係，將建立在共同利益，和相似的價值觀之上。

2019 年 7 月，新加坡空軍完成了第1階段的安德森空軍基地訓練部署。當時派駐了6架 F-16 戰鬥機、1架 G550預警機和大約 150 名人員，現在增加了F-15SG戰機，人員也比當年更多。

新加坡空軍還在其他美國空軍基地有長期的派駐，比如425 戰鬥機中隊的F-16，就在亞利桑那州的路克空軍基地(Luke AFB)，而 428 中隊的F-15SG，則派在愛達荷州的芒廷霍姆空軍基地(Mountain Home AFB)。

我們中華民國空軍21中隊的F-16，也是長期派駐在路克空軍基地，學習最頂尖的空中戰技。

(中時新聞網)