國內疫情嚴峻，台中市榮服處集結各單位團體，守護榮民眷屬健康，於7日捐贈醫療口罩2000片，提供台中市地區獨居及行動不便的榮民眷使用，表達對台中榮民眷屬的關懷慰問之意。

台中市榮服處長關永忠表示，因有些榮民及眷屬年紀大了，健康條件較不如一般年輕人，此波疫情更需要提防；榮服處秉持輔導會主動服務的精神，更積極連結社會資源，為榮民眷爭取福利，期盼榮民眷在防疫期間，皆能有足夠的防疫物資可供使用，然而政府資源有限，社會愛心無窮，此次捐贈盼能拋磚引玉。

關永忠說，為感謝捐贈口罩之退伍軍人社團在疫情期間能挺身做公益，包括，社團法人陸海空軍常備士官班相互關懷協會、中華民國傷殘軍人協會、中華民國空軍校友會、中華民國海軍技術學校校友會等分別致贈感謝狀，以表彰社團的善行義舉。

因應疫情發展，台中市榮服處滾動式強化各項防疫措施與防疫力度，除採異地辦公等各項應變措施，另提醒榮民眷及服務同仁做好個人防護措施及自我健康管理，杜絕防疫破口，確保自身及榮民眷安全，落實防疫期間服務關懷不打烊之要求，讓亟需照顧的榮民眷屬在疫情期間，感受社會溫暖。

(中時 )