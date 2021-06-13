基隆市政府於崁仔頂漁市入口處設置檢查點，並呼籲民眾配合防疫規定。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市崁仔頂漁市主要販賣生鮮食品，基隆市政府令下所有攤商、採購民眾需配合「雙罩一套」規定，違者開罰，產發處、警察局等單位今天凌晨前往巡查，其中3攤商、11市民未遵守規定，予以告發，市府呼籲，民眾務必配合防疫規定。

為避免傳統市場成為防疫破口，基隆市政府令下所有販賣生鮮食品攤商需配合「雙罩一套」規定，其中有鑑於崁仔頂漁市不同於一般零售市場，是北台灣重要魚貨供應地，6月初，基隆市長林右昌與漁市自治會研議，並取得共識推動高規格措施，進一步要求漁市內攤商、採購民眾必須配戴口罩、面罩，加上拋棄式矽膠手套，違者開罰。

產業發展處6月5日起，每天派員排班到崁仔頂漁市宣導，入口處也設置明顯告示牌，漁市裡更提供面罩及手套給未戴民眾購買，並有工作人員在場提醒做好防疫，今天凌晨2點半產發處長黃健峰、海洋及農漁發展科長蔡馥嚀會同警察局及仁愛區公所等單位，一同至漁市巡查，發現有3攤商、11市民未遵守規定，予以告發，並移送衛生局依法開罰3000至1萬5000元。

黃健峰表示，端午連假開始，崁仔頂採買人潮明顯增多，3天連假均規畫多1倍人力進行管制及強力執法行動，除在入口處有檢查點，也會派員不定時巡查，只要民眾未落實規定立即開單告發，他說，許多攤商多半已知曉相關防疫規定，配合度相當高，而今天違規多數為民眾，包括在漁市中邊走路邊抽菸，或是覺得太熱拿下手套、面罩，有些人更稱不知道有規定等。

黃健峰呼籲，防疫需要全民配合共度難關，民眾務必遵守規定，以免受罰，此外，連假期間仍有少數觀光客在漁市閒逛，他指出，現在不是出門觀光時期，若非必要請市民留在家中，減少外出。