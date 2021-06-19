新北市新莊宏泰市場今（19日）傳出有一名攤商確診，對此，新北市衛生局證實，為市場外的流動攤商，自信路段的流動攤商休市3天至21日，新莊宏泰市場下午會一併進行消毒。

新北市市場處表示，確診者為周邊流動攤販，非宏泰市場攤商，休市的路段亦非市場公告的營業範圍，新莊宏泰市場下午會一併進行消毒。