新莊宏泰市場外圍攤商確診 自信路段休市3天 13:172021/06/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新莊宏泰市場今（19日）傳出有一名攤商確診，對此，新北市衛生局證實，為市場外的流動攤商。（市場處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊宏泰市場今（19日）傳出有一名攤商確診，對此，新北市衛生局證實，為市場外的流動攤商，自信路段的流動攤商休市3天至21日，新莊宏泰市場下午會一併進行消毒。 新北市市場處表示，確診者為周邊流動攤販，非宏泰市場攤商，休市的路段亦非市場公告的營業範圍，新莊宏泰市場下午會一併進行消毒。 中和環球櫃姐確診 19日全館歇業消毒 苗栗＋26 7科技廠持續出現案例 #新冠肺炎 #確診 #市場 #宏泰市場 #新莊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北火化數暴增 新北本月多7成 04:102021/06/19 社會新聞 病毒止不住 花蓮秀林烤肉群聚再＋1 04:102021/06/19 地方新聞 南市府攜手家樂福 線上購物滿800免運 小黃外送到家 13:012021/06/19 寶島 竹北3公有市場 7、8月免租金 04:102021/06/19 地方新聞 新冠肺炎致死率破3％ 啟動線上諮詢會 04:102021/06/19 生活新聞 廣東增6例本土病例 深圳機場餐廳員工染變種病毒 10:552021/06/19 兩岸 柯鬆口 電影院、美術館先解除管制 04:102021/06/19 地方新聞 北農爆18確診 駁20萬包蔬果染疫說 04:102021/06/19 地方新聞 京東618網購節 台人狂剁手 04:102021/06/19 全球財經 直播》新北今增81例本土 侯友宜最新說明 14:542021/06/19 生活 三級以來新低！本土確診今增127例 另添20人死亡 13:302021/06/19 生活 生活熱門新聞 竹科爽翻！寶二水庫狂喝水最新蓄水量曝 夏天確定不缺水 - 生活 桃園新增6確診 足跡包含市場、Costco南崁店 - 生活 郭台銘急求見蔡英文 張鴻仁曝其中原因 - 生活 影》北市特權疫苗調查報告出爐 柯文哲爆：高嘉瑜有來關說 - 生活 台中再傳3人打疫苗後猝死 最年輕42歲！有慢性病史 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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