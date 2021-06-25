位於泰山、北部最大家禽屠宰場「新北市家禽運銷合作社」有名36歲越南籍女移工昨（24）日晚間確診，女移工主要業務為屠宰雞隻，移工宿舍4、5人一間，位於三重，該女性移工已送至淡水檢疫所隔離，據了解，該移工同住室友今日採檢，有5名快篩陽性；勞工局表示，上午100多名移工已全面停工。

「新北市家禽運銷合作社」6月24日晚間有3名越南籍移工身體不適前往就醫，2名快篩陰性，1名快篩陽性，衛生局24日匡列並收治檢疫所，該群移工昨晚並未上工，今日得知該名移工PCR陽性，勞工局已即刻啟動母語關懷機制。

勞工局表示，昨夜已掌握有移工快篩陽的消息，接觸者已停止上工，今日上午已協助安排23名移工完成篩檢，目前得知5位快篩陽、18位快篩陰性。5位快篩陽性移工，衛生局將直接收治至檢疫所、剩餘18位快篩陰性，公司下午安排居家隔離。

勞工局另聯繫農業局動保處表示，昨晚依指引新北禽獲報後，立即由場區人員進行清消，早上動保處已至新北禽再次進行大清消，下午配合仲介協助進行宿舍清消，後續相關停工作業，動保處將依相關防疫指引進行處置。