中共建黨百年重頭戲「慶祝中國共產黨成立100周年大會」今日上午8時將在北京天安門廣場登場，各單位團體和賓客凌晨5時起陸續進場。（許依晨攝）

中共建黨百年重頭戲「慶祝中國共產黨成立100周年大會」今日上午8時將在北京天安門廣場登場，各單位團體和賓客凌晨5時起陸續進場。（許依晨攝）

中共建黨百年重頭戲「慶祝中國共產黨成立100周年大會」今日上午8時將在北京天安門廣場登場，各單位團體和賓客凌晨5時起陸續進場。（許依晨攝）

中共建黨百年重頭戲「慶祝中國共產黨成立100周年大會」今日上午8時將在北京天安門廣場登場，各單位團體和賓客凌晨5時起陸續進場。（許依晨攝）

中共建黨百年重頭戲「慶祝中國共產黨成立100周年大會」今日上午8時將在北京天安門廣場登場，各單位團體和賓客凌晨5時起陸續進場。（許依晨攝）

今年是中共建黨百年，重頭戲「慶祝中國共產黨成立100周年大會」今日上午8時在北京天安門廣場登場，中共中央總書記習近平將發表重要講話。大會安排下，境內外媒體凌晨5時前已到達天安門廣場，維安戒備森嚴，參與來賓及表演單位人員魚貫入場，搶在8時前預最最後彩排。

中共建黨百年大會活動規模預料將空前盛大，也是中共建政後，首次自人民大會堂移師至天安門廣場舉辦。

根據官方公布此次建黨百年大會於上午8時登場，可說是中共黨慶等重大慶典史上最早的一次安排。近年2001年80周年黨慶大會在上午9時舉行，2011年90周年、2016年95周年黨慶大會則是在上午10時舉行。

據了解，今日大會活動流程約莫一個多小時，目前外界僅知習近平將發表談話外，對於節目流程和安排等，至今仍未透露。根據記者在會場觀察彩排狀況，今天將會有合唱團演唱「紅歌」外，還會有朗誦或話劇演出。

另外，現場僅對媒體開放攜帶手機入場，一般參與民眾包括人大代表以及學生或台商等，都禁止帶手機入場。出現觀禮者央求媒體記者用其手機幫拍照，並且再加微信好友以便傳照片的有趣情況。