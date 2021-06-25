新竹縣25日增加4人確診，縣長楊文科指出，其中1例為竹東鎮某長照機構住民，另外3例均與桃園國軍總醫院相關，其中14534、14535為父子，與先前確診者14065為同住家人，另一例14567在關西鎮，因長期在804就醫而染疫，上述4例均於24日確診。

楊文科表示，案14534、14535為父子，也是先前湖口先確診個案14065的同住家人，由於案14065與桃園確診者案13910為親戚關係，因此而確診。另案與桃園國軍總醫院相關的為案14567，此案住在關西鎮，長期在804就醫，24日採檢確診。

竹東鎮某長照機構25日新增一名確診者，為案14566為住民，4次採檢後確診。楊文科表示，4名確診者接觸者為9人，1人列為居家隔離、8人自主健康管理，高風險活動足跡包含竹東鎮長春路三段清心福全飲料店、竹東鎮北興路一段慧芯素食店、湖口鄉中山路一段全聯福利中心、湖口鄉中和街福洲包子饅頭、湖口鄉中山路二段欣融素食店、湖口鄉中興街統一超商等6處。