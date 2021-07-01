6名男女非同住一屋，卻群聚聊天吃消夜，遭警方開罰。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄室內群聚又添一樁！1名張姓男子和2名室友同住，6月30日晚間，1男2女的友人來訪，直到今日凌晨時分，鄰居聽到吵雜聲報警，轄區警方前往查看，發現6人在屋內群聚吃消夜聊天，由於其中3人非同住者，警方依違反傳染病防治法規定，開出6張舉發單，若成立，6人可罰共36萬罰款。

新興分局自強路派出所警方1日凌晨2時許，接獲民眾報案，指稱位於新田路上一棟大樓的屋內有男女群聚的吵鬧聲，警方派線上警網前往現場，循聲敲門，發現屋內有4男2女群聚。

經警方調查，屋主是21歲的張姓男子，張男和17歲的劉男以及20歲的白男2名室友同住一屋，16歲的吳姓少女以及17歲的黃姓少女以及20歲的黃姓男子前來訪友，6人在屋內聊天雖有帶口罩，但因違反疫情期間，非同住者不得超過5人以上的聚會規定，警方於是依違反傳染病防治法函送開罰，每人將可處6萬元罰鍰。

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