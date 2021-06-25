台灣自5月中旬爆發本土疫情後，確診數大量累積，根據中央流行疫情指揮中心統計，逾萬名確診者中，已有近1萬人解除隔離，但這些解隔的個案，都沒有疑慮嗎？《中時新聞網》接獲投訴，指台北市一名上班族日前解隔出院，公司叫她回去上班，卻在返回職場前再度驗出PCR陽性，嚇壞一堆同事！

據了解，這名個案6月上旬驗出確診，隨即入院治療，痊癒後採檢陰性出院。公司希望她復工，於是再做一次PCR採檢，結果又呈陽性。消息傳開嚇壞同事們，要求讓該名同事居家隔離，免得上班的人整天提心吊膽。

據指出，這名「二度陽性」的個案，CT值超過35，根據指揮中心標準，其實已不具傳染力；指揮中心發言人莊人祥日前表示，能解隔離代表衛生單位認證無傳染力，可恢復正常生活，包括上班。

投訴人認為，雖然無傳染力，但PCR陽性是事實，「政府確定她百分之百不會復發或傳染嗎」，若恢復上班，不只同事心理陰影面積超大，她服務的客戶也會擔心。公司為什麼不能讓她在家待滿14+7天，確定都沒問題再來上班，畢竟疫情變化多端，誰都無法保證。