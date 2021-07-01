銓敘部司長確診 法官妻子有接觸史快篩陽性 11:562021/07/01 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣高等法院及台北地方法院、最高行政法院比鄰形成司法特區，也因此疫情不斷。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高等法院及台北地方法院、最高行政法院比鄰形成司法特區，也因此疫情不斷，高院法警確診後，北院也有司法人員確診，目前更傳出有法官的妻子，因為業務關係，接觸銓敘部確診司長後自己也確診，不過法官與小孩快篩陰性，該名法官已居家隔離。 由於目前許多法官陸續召開實體庭，甚至有些庭當事人及被告、法官人數超過10多人，在司法人員及法警尚未被列為優先施打疫苗名單前，法院開庭成為律師、當事人及法官心中的恐懼。 吳宗憲捐快篩劑嘆行善不容易 防Delta病毒 北京嚴篩入境旅客 #法官 #快篩陽性 #新冠肺炎 #確診 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》雲品決配息1元 創新商模拚新出路 11:432021/07/01 財經 屏東Delta僅揪15人 陳秀熙：恐有75人染疫 04:102021/07/01 焦點要聞 批發市場指引 出現群聚即降載一半 04:102021/07/01 焦點要聞 新北＋23 拚7／12恢復正常 侯：把黑數抓出來 04:102021/07/01 地方新聞 鄭文燦喊入境採檢 籲中央審慎思考 04:102021/07/01 焦點要聞 《國際社會》泰新冠疫歿者 連2天創新高 11:432021/07/01 財經 公衛專家缺席 如何打贏Delta 04:102021/07/01 時論廣場 價格再漲 DRAM廠旺到年底 04:102021/07/01 財經要聞 陳金芳快評》陳其邁的原形 09:012021/07/01 快評 前SARS後勤指揮官：喊警戒升級的人 看不到沒飯吃的人 05:232021/07/01 健康 已達降級條件 台大教授曝關鍵：離解封不遠了 09:552021/07/01 生活 社會熱門新聞 女漫畫家與夫含兒子小GG 稱「口感像粉腸」惹怒民眾狂檢舉 - 社會 【4死惡火】勇消陳志帆招魂擲三次才允杯 父慟：家屬要真相 - 社會 銓敘部司長確診 法官妻子有接觸史快篩陽性 - 社會 【4死惡火】勇消陳志帆氧氣用盡殉職 同袍捂臉痛哭照令人心碎 - 社會 【4死惡火】「煙很燙很黑」 彰化防疫旅館老闆疑人為縱火釀災 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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