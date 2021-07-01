台灣高等法院及台北地方法院、最高行政法院比鄰形成司法特區，也因此疫情不斷，高院法警確診後，北院也有司法人員確診，目前更傳出有法官的妻子，因為業務關係，接觸銓敘部確診司長後自己也確診，不過法官與小孩快篩陰性，該名法官已居家隔離。

由於目前許多法官陸續召開實體庭，甚至有些庭當事人及被告、法官人數超過10多人，在司法人員及法警尚未被列為優先施打疫苗名單前，法院開庭成為律師、當事人及法官心中的恐懼。