桃園新增10確診 6人為國軍桃園總醫院案例 15:452021/06/25 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市25日新增10例確診，其中國軍桃園總醫院新增6人確診，包含1探病家人、4病人、1看護，全案累積30例確診。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市25日新增10例確診，其中國軍桃園總醫院新增6人確診，包含1探病家人、4病人、1看護，全案累積30例確診。另外經過疫調也無公布足跡，詳細內容仍待桃園市長鄭文燦說明。 根據新聞處資料，今天新增10例年齡介於30多歲到70多歲之間，桃園累積799人確診，其中確診者接觸者有8人，雙北相關案例2人。 香港驚見Delta病毒本土首例 柯文哲市長室駐衛警確診遭質疑蓋牌 北市府回應了 #確診 #桃園 #國軍桃園總醫院 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土新增76例！5人死亡 陳時中最新說明 13:302021/06/25 生活 彰化縣今增2確診 民俗宗教傳播鏈居家隔離陸續發病 14:262021/06/25 生活 新竹縣今＋4 長照機構增1人、804醫院群聚增3人 15:032021/06/25 生活 台北＋20！萬華區確診數仍多 柯文哲：北市疫情還算正常 會繼續清零 15:402021/06/25 生活 苗栗今＋3確診 均為匡列移工無公共活動史 15:142021/06/25 生活 桃園新增6長者打完疫苗後死亡 已累積35人 17:352021/06/25 生活 「沒有公祭更容易忘記」 王鴻薇建議蔡英文降半旗哀悼確診死者 10:242021/06/25 政治 北榮桃園分院2長照機構 全數完成疫苗施打 18:092021/06/25 生活 比中央早發布確診 男子罰1萬 04:102021/06/25 地方新聞 國軍桃園總醫院增6確診 鄭文燦：距離清零還有抗戰要打 17:012021/06/25 生活 照顧確診患者最多的醫院 台北慈院明辦線上照護學術研討會 15:002021/06/25 寶島 生活熱門新聞 Delta病毒強勢來襲 衛生專家曝口罩這樣戴：保護力接近N95 - 生活 桃園新增10確診 6人為國軍桃園總醫院案例 - 生活 奇蹟！30天前見底 這水庫如今滿水位 放水畫面超震撼 - 生活 瘋狂吸水狠甩德基！曾文水庫最新蓄水量曝光 南部穩了 - 生活 鄭明典PO驚人水氣帶 綿延1萬多公里 網：一條龍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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