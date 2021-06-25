桃園市25日新增10例確診，其中國軍桃園總醫院新增6人確診，包含1探病家人、4病人、1看護，全案累積30例確診。另外經過疫調也無公布足跡，詳細內容仍待桃園市長鄭文燦說明。

根據新聞處資料，今天新增10例年齡介於30多歲到70多歲之間，桃園累積799人確診，其中確診者接觸者有8人，雙北相關案例2人。