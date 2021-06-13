疫情襲來，百業蕭條。國民黨前主席朱立倫今日於臉書表示，政府的紓困措施雖已宣布，但難以符合民眾真實需要，「短短數天，已聽到太多這樣的故事：生活無虞、帳戶有充足存款的人領到了紓困金；勤勤懇懇、辛苦工作繳稅的年輕上班族與小攤販，卻因為這項資格不符或那個標準未達，反而什麼都領不到。」因此，他發起「互助方案」倡議行動，邀大眾以各自力量挺商家。

朱立倫表示，伴隨疫情升溫以來的移動限制，台灣的基層經濟陷入困境，很多餐廳與攤販受不了壓力關門，或瀕臨倒閉邊緣，家庭收入頓失依靠。這些何嘗不是社會各處數百萬人共同的困境，更是「台灣本土防疫崩潰，底層經濟與家庭生計首先崩潰」的真實縮影。

朱立倫指出，目前政府方案由上而下、繁複的「花式紓困」，讓許多真正有急需的人，反倒成為這波紓困下被遺忘的邊緣人。而當政府失能，社會需要靠人民自己尋求共識、找到出路。他建議，可以參考去年德國民眾自發的「pay now, eat later」的社區互助方案，串聯衍生出各式各樣救援小商家的行動。

「pay now, eat later」的社區互助方案，在台灣另稱為「我先儲，你先用」。朱立倫倡議互助方案具體行動，包含找一間自己行有餘力且願意支持的小店，主動了解他們的困境，並和店主討論儲值寄餐或購物的約定及儲值方式。店家可自備簡易表格提供使用，客人的儲值額，也可以是平日一次消費的5-10倍，以此支撐基層商家。並將行動分享於社群，讓心意成為行動。

朱立倫表示，如此由下而上，又能橫向連結，既有人際網路的「社區互助」方案，既可作為政策的補充，更是在疫情隔離中傳遞溫暖的良善解方。透過發揚「社會連帶」的精神，也就是「大家互相」的情誼，可以幫助身邊的人緩解面對經濟困境的壓力。撐住經濟，撐住基層，為小商家留一口氣，就是撐住台灣的未來。