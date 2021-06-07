中共海軍艦隊剛完成一次為期一個月的遠海訓練，航程長達6700多海里，穿越印尼與菲律賓之間的蘇拉威西海(圖標示點)與西太平洋。（圖／Google map)

最近中共海軍剛完成了一次為期一個月的遠海訓練，航程長達6700多海里，穿越印尼與菲律賓之間的蘇拉威西海與西太平洋，其間進行了20多項實戰化演練。熟悉大陸軍事的評論員認為，中國正逐漸發展遠征作戰能力，未來解放軍將繼續探索更廣大的區域，而不會侷限於大陸鄰近海域。

香港《南華早報》報導說，最近一支中共海軍部隊已經在太平洋完成一次長達一個月的遠海訓練，此舉表明解放軍正將關注重點從鄰近區域擴大到其他地區。解放軍南部戰區司令部在社群媒體上發文稱，這支南部戰區海軍遠海訓練編隊，在近一個月當中航行6700多海里，穿越隔開印尼和菲律賓的蘇拉威西海和西太平洋。「在陌生海域、複雜軍情對編隊戰備狀態、官兵意志毅力是一場極大的考驗。」

中共海軍艦艇穿越隔開印尼和菲律賓的蘇拉威西海和西太平洋，進行20多個實戰化課題演練。圖為海上補給作業演練。（圖／中國軍網）

報導稱，解放軍南部戰區司令部沒有透露具體有多少艦艇參與訓練，但稱此次訓練包括20多個實戰化課題演練，包括防空反導演練。

南部戰區司令部還說：「在遠海大洋實際使用武器不僅檢驗了編隊在連續航行狀態下武器裝備性能，也錘煉了官兵組織指揮和協同配合能力。」

報導指出，近年來，中共海軍一直在擴大它的行動範圍。2020年，南部戰區一支編隊在太平洋完成歷時41天的訓練，總航程超過1.4萬海里，執行了一系列作戰和救援任務。

報導援引軍事評論員的話說，蘇拉威西海是通向西太平洋的門戶，美國的屬地關島就位於西太平洋。「中國要想發展遠征作戰能力，人民解放軍將繼續探索更多區域，而不是局限於鄰近海域。更多的遠征訓練意味著海軍能夠抵達更遠的海域。」

評論員表示，「為做好戰備，中國必須發展遠征後勤和海軍能力。只要誰損害中國的核心利益，他們就會成為我們的對手。」

報導指出，今年4月中國在位於海南省三亞港的海軍基地舉行3艘先進艦艇入役儀式，儀式由中共國家主席、中央軍委主席習近平主持。當天入役的艦艇包括一艘075型兩棲攻擊艦、一艘055大型導彈驅逐艦，一艘094A型核子動力彈道導彈潛艇。

(中時新聞網)