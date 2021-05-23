日本陸上自衛隊水陸機動團是依據2013年公佈的《防衛計畫大綱》，自2018年起增設的兩棲部隊，以離島防衛兩棲作戰為目標。圖為水陸機動團的AAV-7兩棲登陸車。（圖／日本陸上自衛隊）

日本專為離島作戰特設的「水陸機動團」中將增設第3支部隊，規模與前2連隊規模相仿，人數600人，預計部署於長崎縣大村市。未來將與長崎縣佐世保市的另2支部隊與沖繩軍合作，連同通信與後方支援部隊在內總數約達3000人的水陸機動團，將以負責釣魚島與其他離島的防衛與奪島機動作戰，防衛中國大陸可能對釣魚島的軍事活動。

《共同社》報導，據多名政府相關人士透露，這支隸屬於日本陸上自衛隊的離島作戰專門部隊，將增設第3支部隊，朝著將其部署在長崎縣大村市竹松駐地的方向探討。雖然也討論過部署在訓練環境完善的北海道，但為了應對中國對尖閣諸島（中國稱釣魚島）的壓力，將著重與在長崎縣佐世保市設有據點的現有2支部隊、以及包括沖繩在內的美軍進行合作。目前安排該部隊常駐美軍施瓦布軍營（沖繩縣名護市邊野古）的方案也曝了光，不過，新設第3支水陸機動團現階段不在沖繩部署。

報導說，第3水陸機動連隊（暫訂名）設想的是與佐世保市相浦駐地的第1、第2連隊規模相同，約600人，力爭2024年成立。包括通信和後方支援部隊在內，合計約3000人的水陸機動團的態勢將完備起來。

消息指出，水陸機動團使用海上自衛隊運輸艦運送隊員和AAV-7兩棲裝甲車，在現場開展活動。若離島被入侵和佔領，就實施奪回作戰。

日本陸上自衛隊水陸機動團是依據2013年公佈的《防衛計畫大綱》，自2018年起增設兩棲部隊，按計劃部署於九州或者西南諸島，負責兩棲作戰奪島任務，目前已設有2個水陸機動聯隊。在此一西南島嶼防衛計劃中，日本還首次為陸上自衛隊配備3艘運輸艦，用來向偏遠島嶼上的部隊提供彈藥與物資，以應對可能在這些島嶼周邊海域與中共解放軍發生的軍事衝突。

日美兩國多次公開聲明，尖閣諸島（釣魚台列島）屬於雙方數十年來簽訂的安保條約的範圍，一旦這些小島遭到武裝襲擊，華盛頓將捍衛東京的利益。雖然如此，日本防衛官員仍認為，必須要提高自身的防禦能力。

(中時新聞網)