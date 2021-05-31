針對立院今天上午朝野協商通過7天內在赴離島的機場、港口設置快篩站，入境離島者均需全面接受篩檢一事，金門縣長楊鎮浯表示，此舉可讓離島居民健康獲得更多保障，在這項新措施落實執行之前，縣府在金門機場已設置的快篩站，仍將持續維持運作，也盼望入境鄉親和旅客充分配合。

連日來，楊鎮浯一直建議中央在台灣端赴離島的北、中、南機場設置快篩站，將病毒和潛在患者先期阻絕於島外，也讓金門有限的醫療量能可以運用於其它防疫工作。在昨天國民黨14執政縣市長的視訊會議中，他再度向中央喊話，也請求立院國民黨團提案支持，並在今早朝野協調中順利通過。

楊鎮浯感謝國民黨主席江啟臣、立院黨團總召費鴻泰和立委陳玉珍充分傳達來自縣府和鄉親的聲音，也要特別感謝朝野黨團的重視和支持，讓離島居民的健康獲得更有力的保障。

金門原已向中央疫情指揮中心爭取並獲同意自5／26日起在金門機場設置快篩站，入境旅客採自願性採檢。運作以來篩檢率同僅約6成多，與預期仍有一大段距離，也凸顯在台灣端設置快篩站，入境離島者均需強制篩檢的必要性。

楊鎮浯表示，在台灣赴離島的各機場、港口設置快篩站之前，金門機場的快篩站仍將持續運作，維持現行的鼓勵「自願性」篩檢，願意配合者可獲贈金酒生產的防疫酒精1瓶。採檢陰性者即可離開，陽性者則需進一步PCR檢測，或接受進一步處理。

立委陳玉珍對此也表示，唯有持續強化篩檢，阻絕病毒於離島境外，始維繫離島有限的防疫能量，也才能構建防疫戰略縱深，真正保護離島居民的健康安全。

(中時 )