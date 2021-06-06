本土疫情嚴峻，近日卻發現有民眾前往捐血後，才發現自己竟然已經確診，警方獲報後緊急找回血漿銷毀；對於如何防止隱性確診者捐血？新北市衛生局長陳潤秋今在防疫會議受訪呼籲身體不舒服不要捐血，捐血站會問相關身體健康問題外，若有捐血者捐完發現身體不舒服，也要趕快跟捐血中心聯絡。

陳潤秋指出，此外新北市也提供很多社區快篩站，目前也發現很多無症狀的確診者，鼓勵市民只要察覺不對勁，就趕快到社區篩檢站採檢，找出隱性的確診者。

(中時 )