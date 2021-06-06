確診者捐血急銷毀 衛生局呼籲：身體不舒服不要捐血 15:402021/06/06 中時 許哲瑗 、 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 隱性確診者恐成捐血站防疫破口?(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情嚴峻，近日卻發現有民眾前往捐血後，才發現自己竟然已經確診，警方獲報後緊急找回血漿銷毀；對於如何防止隱性確診者捐血？新北市衛生局長陳潤秋今在防疫會議受訪呼籲身體不舒服不要捐血，捐血站會問相關身體健康問題外，若有捐血者捐完發現身體不舒服，也要趕快跟捐血中心聯絡。 陳潤秋指出，此外新北市也提供很多社區快篩站，目前也發現很多無症狀的確診者，鼓勵市民只要察覺不對勁，就趕快到社區篩檢站採檢，找出隱性的確診者。 苗栗科技廠確診者北病南送？高雄衛生局：飯店只收居家隔離者 新北無症狀確診者多盼普篩？侯友宜回應了 (中時 ) #隱性 #確診者 #捐血 #捐血站 #捐血中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診死者遭衛生局甩鍋傳染3家人 基層警怒：疫情看不到盡頭 15:262021/06/07 社會 新北土城長照機構6長者「陰轉陽」確診 衛生局長出面解惑 16:372021/06/07 生活 苗栗3電子廠爆216確診 李正皓： 很擔心「護國神山群」 10:232021/06/07 政治 北市警轟衛生局1句話甩鍋「死後確診」 警政署回應：會查 20:592021/06/07 社會 熱區防疫奏效 台大公衛專家：守住200確診數 疫苗施打後可趨緩 15:592021/06/07 生活 新竹市籲相關廠區從業者出面採檢 確診立即提供5000元防疫慰問金 12:302021/06/07 生活 185人確診 京元電今起降載復工 11:422021/06/07 生活 彰化縣增8確診 醫院群聚追蹤3病患染疫 出院後傳給家人 15:452021/06/07 生活 新竹市7日新增3例確診 2例為京元電竹南廠員工 15:042021/06/07 生活 離奇！土城長照中心33染疫釀1死 又有6住民陰轉陽陸續確診 13:252021/06/07 生活 台東首例確診亡 連4天嘉玲 04:102021/06/07 地方新聞 生活熱門新聞 5月底已辭疫苗審查委員 陳培哲：最大的困難就是蔡總統 - 生活 - 旺報 日月潭假日車位全滿驚見露營車 居民看傻：不是三級警戒？ - 生活 - 中央社 新北重熱里趨緩！土城3里、永和5里已連5天零確診 - 生活 桃園睽違3周確診案例回到個位數 足跡包括杏一藥局、烘焙坊 - 生活 「今天的數據才是真的疫情」 名醫預測：6／28有望解封三級 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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