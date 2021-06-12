我國新冠肺炎疫情嚴峻，連帶使捐血者意願降低，血液基金會建議把捐血人列為公費優先接種對象，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，疫苗不是治療的藥物，沒有染疫的風險盡速捐血，但很難要捐血打疫苗，不是現在在想的方式。

陳時中指出，但有一些如檢察官相驗、處理屍體有確診者的情況，目前正在清點名單把第一線可能會接觸熱區內可能有染疫死亡人員，準備列入開放名單內。