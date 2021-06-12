捐血者列公費優先接種對象？ 陳時中這樣說 14:402021/06/12 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 捐血者列公費優先接種對象，陳時中表示，很難做到捐血打疫苗。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國新冠肺炎疫情嚴峻，連帶使捐血者意願降低，血液基金會建議把捐血人列為公費優先接種對象，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，疫苗不是治療的藥物，沒有染疫的風險盡速捐血，但很難要捐血打疫苗，不是現在在想的方式。 陳時中指出，但有一些如檢察官相驗、處理屍體有確診者的情況，目前正在清點名單把第一線可能會接觸熱區內可能有染疫死亡人員，準備列入開放名單內。 反擊「再貴都要買」 高虹安再嗆陳時中：是講國際認證的疫苗 124萬劑AZ疫苗如何打 陳時中釋疑 #捐血 #捐血者 #公費疫苗 #優先接種 #對象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中喊辦 北中雲檢大動作查私打 04:102021/06/12 政治要聞 石崇良「萬華破口說」惹議 陳時中致歉：不是要獵巫 14:252021/06/12 生活 范雲神隱滿1個月 年輕人發「協尋啟事」 超神反串笑翻網友 10:002021/06/12 政治 搶打亂象多 AZ預約秒殺 肺鏈疫苗也缺貨 04:102021/06/12 生活新聞 接種疫苗好焦慮？3招讓你不怕打針 06:012021/06/12 國際 陳時中「有人」說惹議 蔡正元酸：純屬虛構 10:192021/06/12 政治 直播》再增26死！本土確診250例 陳時中最新說明 13:302021/06/12 生活 1萬9000劑疫苗到位 嘉義縣規畫85歲以上長輩優先接種 14:362021/06/12 生活 廣州再添8確診 至少1061萬人接種新冠疫苗 11:572021/06/12 兩岸 永齡基金會買疫苗 陳時中：附條件同意專案進口 14:412021/06/12 生活 疫苗接種急喊卡 苗議員：早起的兒孫超級混怒 12:142021/06/12 生活 生活熱門新聞 宜大女教授睡夢中猝死 學生不捨湧臉書悼念 - 生活 勞保局E化系統再精進 符合資格再登錄生活補貼 - 生活 永齡基金會買疫苗 陳時中：附條件同意專案進口 - 生活 京元電30移工快篩陽性 今PCR出爐！全部確診 - 生活 桃園獲5萬6千劑疫苗 81歲以上長者先施打 接種免排隊、免預約 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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