對於新冠肺炎本土疫情已有13584人確診，並釀497人不幸離世，國民黨立委陳以信表示，政府應該負無過失責任，對所有因確診而傷亡者給與慰助金與補償金，畢竟這才是身為政府的目的所在。

陳以信18日在臉書分析，根據國賠的法律規定，認定關鍵會在政府有無過失，雖然他認為政府確有過失，很多人也這麼認為，但法律認定結果很難說。因此他認為，這次補償很特殊，國家應負的不是過失責任，而是無過失責任，亦即是國家不管有無過失，都應該負責補償。

陳以信認為這次疫情國家應負無過失責任的理由為，政府防疫過程技術高度複雜、資訊極端不對稱，人民何能得知政府哪裡出錯？如何證明政府確有過失？更何況，立法院連成立個疫苗調閱委員會，都搞不清楚疫苗採購過程；連想要公開高端疫苗EUA審查會議，都被衛福部推三阻四。請問人民何能握有充足資訊來證明政府過失呢？

正因人民與政府在防疫事項上，地位高度不對等、資訊極端不對稱，因此政府對人民確診者該負無過失責任，亦即是無庸人民舉證政府過失，人民只要受害，政府就該補償。

陳以信認為，人民一舉一動都是聽從CDC指揮，每個人都是這場防疫作戰的戰士，現在國人防疫不成，不幸確診而有傷亡，就好像戰士為國打仗，在戰場上不幸受傷或陣亡，國家難道可以不對傷亡戰士負責嗎？

陳以信主張，萬一國人不幸確診，政府不該為難，非要他證明政府有過失才賠償，政府應該負起全部責任，對所有因確診而傷亡者給與慰助金與補償金。畢竟，這才是身為政府的目的所在！