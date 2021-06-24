前副總統呂秀蓮辦公室今(24)日天表示，「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」昨天聯名致函蔡英文總統，願意協助台灣洽購3000到5000萬劑嬌生或輝瑞疫苗，原廠包裝且交貨迅速；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前還沒有接受到相關文件，會密切注意。

同時，媒體問到，疾管署每年編列預算購買流感疫苗，同時接受地方政府委託聯合購買，同樣情況下，花蓮和南投縣政府今天委託藥品業者向食藥署遞件申請來購買新冠肺炎疫苗，指揮中心是否同意？

陳時中表示，流感疫苗是例行性防疫物資，世界和國內大廠並未限制往來對象，新冠疫苗因為在國際疫苗緊縮下，為了有效控制疫情，所以各大廠的態度只和國家往來，和流感疫苗情況不同。

陳時中說，會根據地方政府提供的相關資料來看，但認為要有明確知道是否真的能夠買得到，否則熱心之後廠商還是不願意和地方政府往來。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩補充，流感疫苗的情況是各國取得「藥證」，新冠疫苗則是取得「緊急使用許可」，對藥廠與購買者要擔負的義務差得非常多，這也是為什麼才由國家來接洽。

此外，目前國際航空機組員尚未全數施打疫苗，但傳出航空公司有非一線內勤主管抽籤施打疫苗的情形出現，理由是會和第一線高風險人員接觸的內勤主管所以施打疫苗，這些會和第一線機組員接觸的主管屬於第幾類接種對象？醫護、機組員同住家人是否歸於同一類施打對象？

陳時中說，機組員同住家人目前沒有開放，航空公司公司管理人員基於常接觸第一線人員的話可以接種，否則會出現破口，但如果不是常接觸的其他人員就沒有必要，這部分會再和航空公司了解。

醫護人員的同住家人也會有考慮，但在身份訂定上有困難，現在還在研究。