本土疫情持續升溫，台灣面臨嚴重疫苗荒。針對衛福部的優先名單第二類，「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」名單有誰，引起外界質疑。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥16日搬出《個資法》第6條規定，指個資無法公布姓名，迴避面對問題。港媒評論直言，此事讓台灣民眾有強烈被剝奪感，民進黨恐無法輕易迴避，執政聲望將受到空前挑戰。

媒體人陳文茜日前質疑，有些非高風險的行政機關及總統府人員混在優先名單中，呼籲指揮中心公開第二類接種名單。陳宗彥16日回應稱，疫苗注射屬於醫療行為，必須依《個資法》規定，相關醫療、身體健康資料屬特種個資，因此名單不可公開。

根據香港媒體《中評社》今日（18）評論指出，台北市某診所先前爆出「偷打疫苗」事件，讓綠營及親綠人士「撿到槍」，群起圍剿台北市市長柯文哲；不僅如此，民進黨立委蘇治芬也指控國民黨籍雲林縣長張麗善胞兄張榮味、姪女張嘉郡插隊打疫苗，亦有綠委質疑國民黨前主席連戰特權插隊打疫苗。在野黨面對攻勢，踢爆行政院院長蘇貞昌愛將政院顧問丁怡銘已打疫苗，藉此質疑衛福部「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」名單裡到底有誰？衛福部部長陳時中17日朝野協商面對民眾黨、國民黨立委砲轟，卻強硬拒絕提供相關資訊供社會檢視。

評論分析，在長者接種AZ疫苗陸續傳出猝死消息後，老百姓看到高官擅用特權搶打一針難求的美國莫德納疫苗，必然會產生強烈被剝奪感，在野黨猛打此議題理所當然，執政黨拒絕公布相關名單只會讓外界更加質疑，莫非是名單內有什麼不可告人的事，生怕難以服眾故不敢公開；民進黨不可能輕易迴避此議題，執政聲望也恐遭受空前挑戰與衝擊。