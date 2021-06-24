台灣目前疫苗嚴重不足，全國第三級警戒解封日遙遙無期。國民黨立委鄭正鈐痛批，指揮中心將兒少安置機構人員納入第五類優先施打順位，但疫苗接種第五類人員早已開打，兒少安置機構卻被排除在外，至今尚有8個縣市政府「完全沒有動作」，表示「沒有收到公文」；兒少機構本身就屬高度群聚處所，一旦人員染疫恐面臨人力不足問題，既是中央明文列入接種順位，就應盡快安排施打。

鄭正鈐23日在臉書發文表示，指揮中心將兒少安置機構人員納入第五類優先施打順位，但目前還有8個縣市政府至今「完全沒有動作」，表示「沒有收到公文」。兒少機構如同其他安置型住宿機構，本身就是高度群聚的處所，若無法盡快施打疫苗，機構內的朋友們可能有非常高的染疫風險；一旦人員染疫，恐怕會面臨人力不足的問題。

鄭正鈐指出，目前尚未完成施打的還有8個縣市的兒少機構，共815人，機構內的工作人員也應列入優先施打，避免成為缺乏防護力的族群。就以其選區新竹為例，目前有2家兒少安置機構：「米可之家-青少年中途之家」以及「新竹仁愛兒童之家」。他呼籲，既然都是中央明文列入接種順位，相關單位應該盡速安排施打，協助兒少機構。不管中央或是地方，在對抗疫情的時刻，大家都應該共同奮戰。

此文引爆網友對政府疫苗政策的不滿，紛紛留言：「都說要超前打疫苗，那我們永遠都打不到，總說一句疫苗珍貴大家都在搶，那疫苗為什麼不早早就準備呢？沒有在造冊也在打做何解釋啊？」「慈濟捐贈時中又不冷不熱了！說的跟做的一樣嗎？」「百姓真的無奈」、「官員都比老人早打了，誰還管你這麼多？」