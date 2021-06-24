本土疫情持續升溫，台灣面臨疫苗不足危機。國民黨立委鄭麗文質疑，「維持防疫體系運作之中央及地方官員」憑什麼排在第二類，而感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的65歲以上長者，卻排在第八類？第二類不僅包括行政院顧問丁怡銘，其施打人數更從9萬增加至13.9萬人，名單裡到底有誰至今不得而知，政府的考量與背後的黑箱引發各界質疑。

鄭麗文23日在臉書發文質疑，在疫苗短缺的情況下，每一劑疫苗都要用在需要的人員上面，但在中央公佈的施打順序第二類「維持防疫體系運作之中央及地方官員」定義不清，連丁怡銘都已經施打完畢，第二類的施打人數也從9萬增加至13.9萬人，也讓大家質疑到底第二類的施打名單到底是誰、我們政府的考量是什麼？為什麼在疫苗不夠的情況下還可比第三類高接觸風險人員優先施打？而感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的65歲以上長者，卻排在第八類。

鄭麗文認為，政府應重新檢討施打順序，以更清楚的方式分類，比照美國、英國由獨立於政府體系之外的委員會決定疫苗施打順序。疫苗施打順序應優先施打在高死亡率的年齡層以及醫療衛生工作者，因為打疫苗是為防重症及死亡，指揮中心就應該先施打給容易重症及死亡的年老族群，方能拯救更多人的性命，並以感染會危及到重症及人命風險為考量，而不該是以工作種類、社會地位為優先考量。

談到世界各國的疫苗施打順序，鄭麗文指出，英國的順序是由預防接種委員會向內政大臣及衛生部長提出建議；美國的疫苗施打順序則是由預防接種諮詢會，負責向疾管署及衛生部長提建議，並且兩個委員會的章程及組成、利益迴避規範、議程、會議資料及所審酌的科學證據、會議紀錄，均公開於網站上。會議也以webcast的方式在網路上對公眾公開。

相較他國的處理之道，鄭麗文痛批，我國疫苗優先順位決策的透明度，讓人高度懷疑，她強烈要求公開透明這些施打順序排在第二類的「維持防疫體系運作之中央及地方官員」的名單及施打次數，並把各優先類別定義清楚，滾動式檢討，不能有黑箱。