聯亞生技公佈新冠肺炎疫苗UB-612第二期臨床試驗期中分析結果，聯亞第二期臨床計畫主持人、中國附醫副院長黃高彬表示聯亞的疫苗對於Alpha、Delta變種病毒株保護力可達90％以上。但他坦言因身兼疫管署中區疫情指揮官，需要經常駐機構深入虎穴，已經接種了莫德納疫苗，因此沒有辦法打聯亞疫苗。

對於計畫主持人也是疫情指揮官，打的不是國產疫苗，甚至也不是AZ，而是莫德納，台灣網友紛紛表示，「哪國的指揮官有去前線的，騙鬼哦」、「覺青是工作，打國際認證疫苗是生活」、「莫德納欸，等很久齁」、「丁丁同路人」、「真是委屈了，聯亞就留給我們這些賤民好了。」

相較台灣鄉民的酸言酸語，大陸網友的評論卻指出了一個重點：「陳薇可是去年2月份就接種了自己研發的疫苗。」

陳薇是中國工程院院士，在研發疫苗方面與鍾南山齊名。她在去年2月29日，陳薇在武漢第一個接種了腺病毒載體新冠疫苗，16天後才開啟一期臨床的接種。她接受媒體採訪時說，「一是對我們的技術非常自信，同時也有冒險，但如果自己都不敢用，怎麼招志願者做臨床研究？」

陳薇團隊與康希諾生物合作研發的疫苗「克威莎」於今年2月上市，是目前少數只需打一針的新冠疫苗。媒體報導，鍾南山與陳薇團隊又分別投入新的疫苗開發，陳薇團隊著重在與奈米技術合作。

疫苗研發者敢不敢打自己的疫苗，是一期臨床試驗前就率先接種，還是先打國際疫苗，高下立判，肯定影響民眾對該疫苗的信心指數。然而，民眾酸言酸語，恐怕也喚不醒主政者疫苗政策的轉向，只能是「講心酸」的。