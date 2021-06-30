國民黨立院黨團總召費鴻泰（右起）、書記長鄭麗文及首席副書記長陳玉珍30日召開「240條人命!換不回政府良心」記者會，鄭麗文表示台灣接種AZ疫苗死亡率高於世界各國，到底真正原因為何，要求疫情指揮中心必須嚴肅面對。（劉宗龍攝）

國民黨立院黨團總召費鴻泰（右）、書記長鄭麗文（左）及首席副書記長陳玉珍30日召開「240條人命!換不回政府良心」記者會，鄭麗文表示台灣接種AZ疫苗死亡率高於世界各國，到底真正原因為何，要求疫情指揮中心必須嚴肅面對。（劉宗龍攝）

國民黨立院黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文（圖）及首席副書記長陳玉珍30日召開「240條人命!換不回政府良心」記者會，鄭麗文表示台灣接種AZ疫苗死亡率高於世界各國，到底真正原因為何，要求疫情指揮中心必須嚴肅面對。（劉宗龍攝）

國民黨立院黨團總召費鴻泰。（劉宗龍攝）

新冠疫苗開打後，陸續傳出疑似不良反應。國民黨立委鄭麗文今天表示，台灣目前已接種180幾萬劑疫苗，但也出現240起死亡案例，換算死亡率為百萬分之133；但目前施打AZ死亡率最高的國家為挪威，死亡率僅百萬分之44，代表台灣接種AZ後的死亡率明顯高於其他國家，到底真正原因為何，疫情指揮中心必須嚴肅面對。

國民黨立委鄭麗文指出，台灣開打AZ疫苗後，截至目前已施打180幾萬劑，但施後出現的死亡數已達到240人，換算死亡率為百萬分之133，是世界最高。

鄭麗文說，依照數據顯示，沒有施打AZ疫苗的美國，疫苗接種後的死亡率為百萬分之16；而其他有打AZ的國家死亡率，法國是百萬分之17.9，德國是百萬分之6.5，比較高的國家是挪威，死亡率為百萬分之44。

鄭麗文說，綜合來看，目前有施打AZ的國家，死亡率大多落在百萬分之個位數到兩位數，最高是44，但台灣卻是百萬分之133，這是德國、義大利的10倍以上，這還不夠驚悚嗎？這樣的數字，代表背後一定有問題，指揮中心必須緊急面對嚴峻事實，不能再雲淡風輕的帶過。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰則表示，目前台灣有關於疫情所衍生出的死亡案例，有必要從兩個角度檢討。首先是「確診死亡率」，目前台灣的死亡率是4.36％，比起全球平均的2.16％，整整超過2倍，遙遙超乎印度與越南，全世界找不到另一個國家的死亡率比台灣更高，指揮中心必須去釐清為何確診死亡率會這麼高。

第二，費鴻泰說，針對注射AZ疫苗後幾天內死亡的案例，指揮中心說死者大多是年長、有慢性疾病，並強調全體年長者本來每天就會有死亡比例。

費鴻泰說，這種說法明顯是忽略「時間」因素，也就是年長者雖有一定的死亡率，但這是以1年52周去計算出的數字；但指揮中心應進一步統計，施打完疫苗3天或7天內死亡的比率是多少，是否有高於平均值？唯有從時間上做出區隔，才可能真正釐清台灣是否存有施打AZ疫苗後死亡率過高的問題。

費鴻泰進一步指出，為了更加確認疫苗的安全性，疫情指揮中心也有必要去釐清，施打韓國、義大利進口的AZ疫苗，死亡率為多少？而施打日本進口的AZ疫苗，死亡率又是多少。

費鴻泰強調，這種分析絕非要去苛責哪個國家，也請執政當局不要歪樓，而是唯有更細部的針對各種可能進行數據分析，才能真正釐清疫苗與死亡率的關聯性。否則，隨著越來越多專家指稱新冠肺炎可能將「流感化」，這樣的問題若不盡快釐清，未來台灣每一年恐怕都會遭遇同樣的狀況。