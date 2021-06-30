國民黨立院黨團今呼籲疫情指揮中心的醫療專家們，務必透過精準的統計數字、完整的醫學研究，在最短的時間內向國人說清楚、講明白，為什麼我國施打AZ疫苗致死率這麼高？未來對於高危險族群施打AZ疫苗時，應該如何防範、應變和處置。

國民黨團書記長鄭麗文表示，紓困預算編列了7億元的防疫諮詢預算，卻只宣導勤洗手、戴口罩、保持社交距離而已，對於提供疫苗相關接種資訊、在家快篩教學影片，疫情指揮中心通通都沒有，還停留在疫情初期的衛教宣導狀態。

鄭麗文質疑疫情指揮中心冷血地將高齡者施打AZ猝死歸咎於年齡、慢性病，令人痛心、難過，甚至對於各種長期、慢性病症、術後、懷孕、哺乳的國人，完全沒有任何施打建議、注意資訊指引，太多專業醫療諮詢建議事項，疫情指揮中心甚麼也沒有做，難道蔡政府沒有看到民怨都爆表了，只有政府官員甚麼都看不到？

國民黨團首席副書記長陳玉珍表示，從6月份開始施打AZ疫苗後，通報猝死案例不斷攀升，進而造成年長者施打率不高，甚至外傳疫情指揮中心要求媒體「緩報」避免造成國人恐慌這樣不可思議的做法。呼籲疫情指揮中心不是用掩蓋事實的方式，而是完整地以科學數據告訴國人，發生猝死的真正原委。

國民黨團總召費鴻泰質疑，台灣接種AZ疫苗死亡人數，也在全球高居不下，第一批是來自韓國11.7萬劑的AZ疫苗，同批也有透過COVAX從義大利運來60.96萬劑的AZ疫苗，而施打第一批AZ疫苗導致猝死人數，疾管署至今不願公布。

而第二批來自日本124萬劑AZ疫苗，在分配施打後開始出現猝死人數，截至29日為止達240人，等於是全球每百萬人次施打後猝死數達133人，是個相當驚恐的數字。費鴻泰呼籲疫情指揮中心的專家們，不要用全年統計數字誤導民眾，請正確告訴國人，近期2批AZ疫苗施打致死數字到底為何？