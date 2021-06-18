媒體人陳揮文表示，衛福部部長陳時中16日自稱要「廣納雅言」，這句話「太好笑了！」。（圖／翻攝自《中視》）

衛福部長陳時中16日在記者會中表示，針對各界對警戒降級的建議會「廣納雅言」，必會非常謹慎。媒體人陳揮文諷刺這句話是「今天最好笑」，因為這一年多來已有無數專家學者提出建議，但陳時中沒採納任何半句，若真的做到「廣納雅言」這四個字，台灣疫苗早就打完了、疫情不會像現在這樣，也不會有那麼多無辜人命喪生。

陳揮文昨日（17）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，陳時中說自己要「廣納雅言」，這件事堪稱「今天最好笑」，因為「這太好笑了！」若陳時中真願廣納雅言，那中華民國防疫學會理事長王任賢、衛生署前署長葉金川、衛生署前署長楊志良、疾管局前局長蘇益仁、三總內科主治醫師祝年豐、疾病管制局前局長張鴻仁，這些人的話在哪？陳時中有聽進去半句嗎？

陳揮文痛批，陳時中說要廣納雅言，但從過去看到今日，陳時中到底廣納了什麼雅言？陳時中不是自稱要廣納雅言嗎？這件事實在讓他覺得很奇怪，可謂疫情緊繃之下讓人放鬆心情的一樁大笑話。

不僅如此，陳揮文緊接抨擊，一個月前的今日也就是5月17日，國台辦說要送台灣疫苗，執政黨非但不要還罵人家不要假好心，如果5月17日台灣就跟國台辦說「謝謝」，就跟台灣謝謝日本一樣，那疫苗早就已經打完了，也不會有那麼多無辜的人命喪生。何況國台辦送台灣疫苗還願意讓台灣自選種類，並沒有逼台灣打科興或國藥，甚至後來還改說願意以民間團體形式，贈送台灣BNT疫苗，但台灣卻也不要。