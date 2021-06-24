疫苗接種至今累積接種174萬6130劑，全台覆蓋率為7.43%，外界質疑，目前因為每天都有死亡事件，引發緩打潮，恐不利於防疫，應該儘速開放疫苗接種對象，指揮官陳時中表示，只要施打率不理想，會保留高風險族群一定的量後，其他就會往下開放。

疾管署統計，6月23日新冠疫苗接種5萬3068 人次，全台累計接種174萬6130人次，疫苗接種人口涵蓋率約7.43%，相較6月18日疫苗接種達8萬4465人次，確實少很多。指揮官陳時中坦言，這兩天出現緩打潮，連續兩天都在五萬上下。

外界對於無論是AZ或是莫德納都會出現副作用，會不會來考慮60歲以上只打AZ，不要讓大家因要選疫苗而拖累施打疫苗的狀況？

陳時中表示，現在開到第八類，九類後要怎麼開跟專家商量，跟疫情控制狀況，目標群不同，風險高時，保護他們不要變成重症，風險低的時候，要以恢復社會力為方向。緩打的話，就會對目標族群保留一定的量，其餘往下開放。

陳時中強調，大方向還是朝向可以儘速接種，施打率不理想，我們會以保留族群一定的量，其他就往下開放，以這樣的方式加速快打，否則一個族群開很長施打率很低，「讓很多人等，這樣不行」。會開放到該族群時，請儘速施打。

疫苗出現緩打，7月1日擴大接種後，怎樣的狀況若持續緩打，會評估加快接種速度？

陳時中表示，希望說至少一個禮拜能達到一百萬劑，看看AZ第一天15日開打時，接種數達到一天14萬人次，換句話說施打量能是夠的，不過這兩天稍微緩打，上下都5萬人以下，還要強力宣導。