明起指揮中心將配送美國捐贈的110萬劑莫德納疫苗，衛福部還保留50萬劑供各地方政府使用，以及部分第七類人員施打。衛福部長陳時中今天坦言，確實無法保證能讓所有人都打到第二劑疫苗，但會朝讓每個人都施打到2劑為目標，不會故意讓疫苗數量不足。

美國日前贈送我國250萬劑莫德納疫苗，由於明起將配送110萬劑給各縣市，後續也保留50萬劑備用，以及第七類人員使用，以目前無法掌握疫苗到貨時間的情況下，可能導致部分已接種第一劑的民眾無法及時接種第二劑。

陳時中今天表示，確實很可能無法讓所有人都打完第二劑疫苗，但指揮中心仍會努力朝所有人都打到第二劑努力，且世界各國都一樣，都是第一劑的施打率較高，第二劑的施打率偏低。

至於今天將抵台的41萬劑莫德納疫苗該如何使用？陳時中表示，這批疫苗還是要經檢驗封緘後才能配送，後續使用還要看這批250萬劑疫苗的使用情況，會持續朝更多對象進行開放。