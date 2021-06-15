本土疫情不斷升溫，重創執政黨聲望，外界屢傳衛福部部長陳時中下台傳言。港媒評論指出，總統蔡英文11日曾在臉書發文寫道：「會不斷調整最適合的戰鬥隊形，確保台灣不被病毒打敗。」這句話恐意有所指，一旦陳的信任度持續下降，中央流行疫情指揮中心指揮官之位，就會被前副總統陳建仁所取代。

根據香港媒體《中評社》15日評論分析，蔡英文對於自己喜好的人，除非信任度低到谷底，否則都不會輕易撤換；但近期疫情實在太嚴峻，陳時中又身為第一線指揮官，若陳引發的批評與質疑未有改善，一個被人民不信任的指揮官還有在第一線作戰，受創的將是蔡政府本身。

評論指出，蔡英文11日在臉書發文稱：「疫情威脅仍然很大。每一位受到感染，甚至因此失去生命的國人，都是台灣這個大家庭的一份子。身為總統，我要表達最深切的不捨與歉意。⋯⋯從中央到地方、政府到民間，我們會不斷調整最適合的戰鬥隊形，確保台灣不被病毒打敗。」這段話恐怕有撤換陳時中的意味。

至於撤換陳時中後的指揮官人選，評論認為，現任副總統賴清德與前副總統陳建仁皆具公衛背景，都是被外界點名的合適人選，但蔡英文對賴的信任度不高、與陳關係交好，且陳近期履發聲捍衛國產疫苗，似為「出場前的鋪陳」，顯見陳接任的可能性更高；雖然陳也因捍衛國產疫苗引發不少爭議。

評論表示，蔡英文目前應仍在觀望，畢竟14日本土病例降到185例，與高峰期一日動輒5、600例相比趨緩多了，加上日本捐贈的124萬劑疫苗陸續開打，換掉陳時中的可能性暫時不高；除非疫情突然驟升，或陳信任度盤旋底牽連到蔡政府民調，蔡才會考慮換將，而最有可能的人選就是陳建仁。