總統蔡英文今（21）日晚間6時許接受電視新聞媒體視訊連線專訪，對於外界質疑蔡英文先前提到希望7月能打到國產疫苗，她解釋這個7月只是一個目標，沒有說一定要在什麼時候打高端疫苗。

政府的疫苗採購與研發政策荒腔走板，中研院院士陳培哲屢提建言，籲請政府儘速引進國際安全合格疫苗後，請辭國產疫苗審查委員職務。關於請辭原因，陳培哲說，該委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自蔡英文總統。並稱蔡總統已經公開講七月底要打國產疫苗，質疑食藥署擋不住總統府的壓力。

蔡英文總統接受電視台專訪時，也針對陳培哲的說法做出回應。對於外界質疑蔡英文先前提到希望7月能打到國產疫苗，她解釋這個7月只是一個目標，沒有說一定要在什麼時候打高端疫苗。但她必須要說，以現在國際供給這麼緊張情況下，很多國家領袖都出來講，最安全的還是要有自己的生產，這很重要，也有它戰略上的意義。

她強調，這是一個科學的問題，也是個專業的問題，高端要能夠成功上市，必須要能經過主管機關依照科學的標準來檢查這些疫苗是不是符合上市的規定，我們是民主國家，是一個法治國家，不是一個威權國家。「我覺得對我們自己的國家體制要有信心。」

至於鴻海、台積電買疫苗是否不用跟上海復星簽約？蔡英文回應，EUA需要政府給免責權，亦即對施打疫苗所造成的傷害給予免責，所以藥廠都只跟政府往來，政府可以給保障。但BNT在亞洲區有代理商，其他廠牌沒有這種情況。方法之一就是郭台銘、台積電協助，交易模式蠻複雜，有些問題都不是預期到的。在上週釐清問題後，希望把這事情往前推。現在也保留各種可能性，希望跟賣方協調可以接受的方式。