台灣本土疫情連續兩天跌破升三級以來最低，今天新增75案病例，外界好奇，台灣疫情有稍微趨緩，還要觀察多久，表示台灣疫情是穩定？是否已經可以「微解封」？陳時中表示，各部會都已經在評估中，有確定情況會宣布。

陳時中說，目前疫情是穩定中朝向比較好的方向，但一定要靠民眾公共衛生相關動作一定要落實。「對於何時要解，我們不多做預測，現在有比較好但大家要作伙顧好。」

至於6月28是否就不會解除三級警戒？陳時中說，6月28日政策還沒做最後的決定，有幾個方向，各部會都已經評估中，有確定情況會宣布。

外界好奇，到底要達到哪些指標才能解除三級警戒？陳時中表示，這些指標都是參考的，還是要多所衡量，到達才可以開始想這些事情，一但決定就會跟大家公布。

至於低風險區域研擬降低管理強度？若不是各縣市區域，是指營業場所嗎？陳時中表示，是要多重角度來看，有定案就會宣布。