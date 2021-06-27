Delta變種病毒（印度變異株）因一對自秘魯返台的祖孫帶進屏東社區，楓港及善餘2村為圍堵疫情，商店、超商和菜市場等停止營業3日。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，祕魯嬤居家檢疫還會把病毒傳出去，且將近兩周才曝光，「顯然有人輕忽了」，屏東的Delta群聚是一個變數，如果擴散到屏東以外縣市，那麼7月12日也不可能解封了。

沈政男昨（26）日於個人臉書分析，疫情目前最大的重點是屏東Delta群聚案，「為什居家檢疫還會把病毒傳出去，而且傳了將近兩周才曝光？」顯然疫情嚴峻，還是有人輕忽了，即使雙北確診數已漸趨穩定，「都不免屁股涼了起來，好像後頭有什麼事情要發生」。

沈政男表示，新加坡、越南及香港等國家，防疫嚴密跟台灣差不多，卻早就被Delta攻破了，越南封城好幾個禮拜，每日新增確診數仍降不下來；香港零確診14天後，也被Delta病毒攻陷，至於新加坡，起初是機場工作人員感染傳至社區，幾個禮拜以來都是10至20例，雖然壓制下來，但也無法清零。

「不少人問我7月12日會不會解封？」沈政男說，指揮中心近2日公布確診個案時，都會附註居家隔離／檢疫人數，以昨日確診78人、居家隔離39人來說，代表至少有一半的病毒無法再傳播，因此確診數定會再往下降，就有機會解封。不過，沈政男認為屏東Delta群聚是一個變數，若擴散到屏東以外的縣市，那麼也不可能解封了，

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