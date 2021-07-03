貓空當地里長張佳南表示，即使張貼告示提醒，仍有民眾不戴口罩上山踏青。（張佳南提供）

台北市貓空地區為地方觀光聖地，三級警戒後店家全關、貓纜也停開，豈料上周開始出現大批民眾上山踏青，甚至連口罩都不戴，嚇得當地居民趕緊出言相勸，卻未得到正面回應，讓里長大嘆「為何不解封後再來？」，現階段只能狂貼勸導標誌，並請文山一分局員警幫忙，避免遊客將疫情帶到貓空來。

北市自5月15日進入三級警戒，至今已有1個半月的時間，雖然政府總宣導沒事別出來，但仍有旅客認為山上空曠、空氣好，紛紛湧入山區踏青解悶，陽明山之前也被捕捉到停車場全滿的狀況，網友見狀還嚇得直問「現在解封了嗎？」

相同情況也發生在文山區，當地指南里長張佳南抱怨，上周陸續出現民眾上貓空踏青、旅遊，卻不遵守防疫規定配戴口罩，里民還遇到1家4口都不戴口罩，即使勸導也不聽，雖然沿路都有貼告示牌宣導，但效果卻很有限。

「不希望民眾將疫情帶上山來。」張無奈表示，貓空店家早因疫情閉門休息，纜車也從5月15日就全面停開，考量本土疫情未解，政府也還沒解除三級警戒，若民眾上山群聚又不做好防護措施，也可能造成疫情擴散跟當地困擾，未來將請員警協助宣導，畢竟病毒藏在哪沒人知道。

對此，北市觀傳局除呼籲民眾沒事別出門，外出前往景點也要配合防疫規範，也說市府近日推出線上賞景活動，讓民眾待在家也可透過新建置好的「4K景點即時影像」，不用上山就可24小時以居高臨下的角度，一覽台北城的風貌。