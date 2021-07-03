環南市場日前驗出41人確診，位於信義區虎林街的永春市場也爆感染，北市宣布要開始做區域性篩檢。台北市長柯文哲指出，明起將在永吉國小進行大規模PCR篩檢，造冊人數3300位。對此，精神科醫師沈政男表示，社區還存在一些感染黑數，但只要繼續把疫調與匡列做好，7月12日可以期待解封。

沈政男醫師。(圖/本報資料照)

沈政男醫師3日在臉書貼文表示，北農與環南疫情，本質都是「案例被從社區帶進了市場，而在裡頭引發Rt值約等於1的職場小群聚」。只要趕緊把感控升級，很快就控制下來。

沈政男提到，大家有沒有看到親綠立委林昶佐，在環南市場記者會上被攤商代表嗆聲？是否有人期待「阿北初四」？沈政男強調，整個萬華群聚感染的罪魁禍首是誰？人民的眼睛是雪亮的，綠營在那邊甩鍋，講不堪入耳的話沒用的。

沈政男強調，柯文哲看了環南篩檢結果，只看到了背景值，才會說「萬華必須普篩」。對於有人把苗栗移工普篩PCR跟批發市場類比，他認為，這是兩回事；試問，政府敢對台灣人像對移工那樣呼來喚去嗎？

沈政男坦言，社區當然還存在一些感染黑數，中南部還是偶而爆出感染源不明案例，但那絕對不是大問題，只要繼續把疫調與匡列做好，「疫情快打部隊」還是可以追上病毒大盜，7月12日還是可以期待解封。