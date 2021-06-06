國際獅子會300A2區臺北市千禧獅子會捐贈正負壓檢疫艙予社區篩檢站，保護篩檢醫護「零接觸」高風險民眾。（院方提供）

新北市成為COVID-19疫情熱區，衛生福利部臺北醫院為守護市民、揪出隱藏於社區的感染源，於6月7日正式啟用社區篩檢站，提供設籍新北市之市民免費篩檢。國際獅子會300A2區臺北市千禧獅子會捐贈正負壓檢疫艙予社區篩檢站，保護篩檢醫護「零接觸」高風險民眾。

國際獅子會300A2區黃美麗總監、羅賢俐秘書長、臺北市千禧獅子會何明輝前會長、黃桂芳會長、黃永寶第一副會長感謝臺北醫院堅守防疫陣線、守護民眾健康，號召所有千禧獅兄姐共襄盛舉，短短二天就募集63萬元購置正負壓檢疫艙，黃桂芳會長表示同島一命、全民防疫，強化第一線防疫人員的安全就能守住防疫戰線，獅友們希望能幫助找到潛在傳染者、保護醫護降低染疫風險，幫助新北市戰勝病毒、挺過熱區難關，為第一線抗疫英雄加油，臺北市千禧獅子會長期守護社區民眾健康，109年亦曾捐贈洗澡椅及輪椅、移動式逆滲透純水機，今年也正規劃捐贈急重症醫療照護設備，與臺北醫院攜手共同造福大新莊地區民眾醫療需求。

臺北醫院院長鄭舜平感謝臺北市千禧獅子會的愛心，並表示社區篩檢站提供抗原快篩與PCR篩檢雙重檢測，目的是透過廣篩提早察出無症狀或輕症之陽性確診者，重症者或高風險者將由依傳染病防治法依據症狀進行安排住院治療，無症狀或輕症者將由防疫計程車送至防疫旅館或檢疫所，阻斷感染源繼續在社區傳播的機會。

臺北醫院社區篩檢站於6月7日正式啟用，服務時間為上午8時至12時、下午13時至17時，設籍新北市之市民皆可報名，網路預約掛號開放上午及下午各100名，現場掛號上午下午各開放50名，額滿為止。當日報到時需主動出示身分證及健保卡供查證；未滿14 歲無身分證者出示戶口名簿影本及健保卡，完成之檢驗結果可自行於「健康存摺」APP查詢。

(中時 )