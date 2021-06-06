新竹市4日公布的確診案例中，案10359因陪病依規採檢，當時PCR一採陽、二採陰，三採採檢結果出爐為陰性，市府已向中央流行疫情指揮中心申請撤銷案號，竹市的累積確診個案由23名調整到22名。

新竹市6日為零個確診，但民眾關心4日公布的案10359三採狀況，市長林智堅表示，該案是50多歲家庭主婦，因家人預計住院，她為陪病者，依院方規定一起進行採檢，PCR一採陽、二採陰，再送三採。結果出爐，已經確定PCR陰性，市府已向疫情指揮中心申請撤銷案號，因此新竹市的累積確診個案由23名調整到22名。

此外，林智堅也澄清，5日確診的台積電員工雖在台積電服務，但台積電有多個廠房，該確診者所在廠房並不在新竹市，居住地也不在新竹市，將由所屬縣市進行疫調或健康監控。

竹科專案篩檢站啟動後，企業各界也表達對新竹市政府的肯定，對辛苦近一個月的同仁來說，是很大的鼓勵，他一早也收到群創光電總經理楊柱祥來訊，感謝市府短時間內及時建立竹科專案篩檢站，才能在科管局協調下，有秩序完成移工篩檢，群創配合政府防疫工作，一起守護家園。

(中時 )